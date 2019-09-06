Canan Kaftancıoğlu cezaevine mi girecek?

Son dakika gelişmesi: Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Canan Kaftancıoğlu manevi değerlere ağır hakaretlerde bulunmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, "48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında, terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız ile ilgili tweetine ilişkin açıklamalarıyla terör örgütünün propagandasını yaptığı aktarılıyor. Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, sanığın bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Canan Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede de aynı suçlardan ceza verilmesi isteniyor.