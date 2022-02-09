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Yerel Çanakkale'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli
Yerel

Çanakkale'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 07:01:00 -
Çanakkale'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

Yenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

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