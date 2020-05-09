Çanakkaleli anneler, şehit anneleri için "Annemize Türkü" eserini icra etti

EDİRNE (AA) - Çanakkaleli anneler, şehit anneleri için TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun kurucusu duayen sanatçı Muammer Sun'un "Annemize Türkü" eserini seslendirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı organizasyonuyla, araştırma görevlisi piyanist Gizem Alkan'ın enstrümanıyla icra ettiği esere, Çanakkale'de yaşayan Başak Aytekin, Belma Dinçer Acar, Eylem Topuz, Banu Saydar, Pınar Özcan Antep, Hatice Er, Filiz Aydın, Güler Koçer, Hande Ergun, Yasemin Taman ve Hilal Fidan evlerinden online bağlanarak eşlik etti.

Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan klip üniversite ve konservatuvarın sosyal medya hesabında yayınlandı.

TÜ Rektör Yardımcısı, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yönlendirmesi ve Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sela Can Dökmeci'nin koordinatörlüğünde anlamlı bir video hazırladıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle özel günlerin evlerden kutlandığını belirten Zafer, "Bu sene sosyal tedbir çerçevesinde evlerden kutlamak durumunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çanakkale Zaferi'mizin 105. yıl dönümü farklı geçti. Anneler Günü'nde ayrı yerlerde olsak da biricik annelerimize özel bir armağan nasıl verebiliriz diye çaba sarf ettik." dedi.

Annemize Türkü eseriyle duygu dolu bir klip hazırladıklarını aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"Annelerimizin hakları ödenmez ama onlara sevgimizi, şükranlarımızı hele hele 105 yıl önce Çanakkale’deki evlatlarını bir daha göremeyen annelere minnetimizi bu küçük armağanla vermek istedik. Ulusal günlerimizde öğrencilerimizle, ailelerimizle çalışmalar üretirken Anneler Günü'nde Çanakkale’nin anneleri ile böylesi bir çalışmayı gerçekleştirmek ayrı bir anlam kazandı, hepimiz mutlu olduk. Onların sesi de bize, çocukluğumuzda kulaklarımızda kalan annelerimizin sesini hatırlattı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hakkı ödenmez, ayaklarının altı cennet olan, gözümüzün nuru tüm annelerimizin de birer evladı olduğumuz şehit annelerinin de bugününü kutluyor, ellerinden öpüyoruz."