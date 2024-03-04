Çanakkale'deki sarsıntı İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim cevapladı!

Prof. Ercan, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesiyle birlikte "Kalkım-Altınoluk" hattında deprem boşluğu olduğunu belirterek, "Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta 4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, fay hattının 7,4 şiddetine kadar bir deprem üretebileceği uyarısında bulundu. Prof. Ercan, açıklamasında fay hattının güzergahını da yazarken, İstanbul'u etkileyen bir durum olmadığını aktardı:

Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.

Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.



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