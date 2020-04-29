Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde 13- 26 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda; ‘TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemleri akabinde 17 şüpheli serbest bırakıldı. ‘TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. ‘2313 SKM’ uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun kapsamında 2 kişi hakkında işlem yapıldı ve 2 kişi de alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ‘TCK 190 Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma, Özendirme’ suçundan 1 kişi hakkında işlem yapılırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapılan operasyonlarda şüphelilerden; 28,32 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 8 gram Esrar, 9 adet Sentetik Ecza ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.