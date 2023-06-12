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Yerel Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar uzatıldı...
Yerel

Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar uzatıldı...

Yeniakit Publisher
2023-06-12 17:53:00 - 2023-06-12 17:54:22
Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar uzatıldı...

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyu korumak adına Belediye Encümenince 2 Mart'ta alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliğinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Kuraklık nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili aldığı kararların geçerli olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir."
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