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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale Ezine Dalyan Köyü'nde çıkan orman yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:43
Çanakkale'de orman yangını

Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

5 HELİKOPTER GÖREV ALDI

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 amfibik uçak ve 24 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

"KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Orman teşkilatının tüm önlemleri aldığını vurgulayan Tuna, "Şu anda yangın kısmen kontrol altındı diyebiliriz. Ancak rüzgarın şiddeti nedeniyle müdahalelerimiz sürüyor. Tamamıyla söndürülene kadar aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

"SAHİLDEN UZAKLAŞMASI EVLERİ KURTARDI"

Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz da saat 17.00 sıralarında çıkan yangının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Çamlığın tamamı yanmış durumda. Ekiplerin yoğun bir çalışması var alanda. Havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Çevre ilçe ve beldelerden de takviye ekiplerimiz geldi. Yaşam alanından dışarıda bir yangın bu. Rüzgarın etkisiyle yangın yön değiştirdi. Yangının sahilden uzaklaşması nedeniyle evler yangından kurtarıldı diyebiliriz." Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:43
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