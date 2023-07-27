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Yerel Çanakkale'de orman yangını
Yerel

Çanakkale'de orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-07-27 01:11:00 -
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve personel yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor.

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