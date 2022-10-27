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Gündem Çanakkale'de denizden fışkırdı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Gündem

Çanakkale'de denizden fışkırdı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Çanakkale'nin Gelibolu açıklarında denizden adeta balık fışkırdı. Bu bolluğa balıkçılar bile inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 09:20:00 -
Çanakkale'de denizden fışkırdı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Çanakkale'nin Gelibolu açıklarında balıkçılar 4 bin tane palamut yakaladı. Balıkçılar ise bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi.

Gelibolu ilçesinde balıkçılar gece vakti teknelerle denize açıldı. Bir süre sonra gelen balıkçıların mutlulukları yüzünden okundu. Yaklaşık 4 bin tane palamut yakalayan balıkçılar bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi. 4 bin palamut ise kasalanarak soğuk hava dorseli tırlara yüklenerek satılmak üzere yola çıktı.

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