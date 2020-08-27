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Aktüel Çanakkale'de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Aktüel

Çanakkale'de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:38:14 -
Çanakkale'de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çöplükte ve ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Evciler köyündeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere ilk müdahale köy muhtarlığına ait tankerle yapıldı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle yangın ormana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve bir su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

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