Çanakkale'de' 94 yıllık dava bitti: 1932'de açılan dosya tarihe geçti
Gündem

Çanakkale’de’ 94 yıllık dava bitti: 1932’de açılan dosya tarihe geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çanakkale’de’ 94 yıllık dava bitti: 1932’de açılan dosya tarihe geçti

Çanakkale Biga’da 1932’de açılan ve yaklaşık bin kişinin taraf olduğu kadastro davası, 94 yıl sonra karara bağlanarak Türk yargı tarihine geçti.

Çanakkale Biga'da bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı. Türk yargı tarihine geçen dava 1932 yılında açılırken yıllar içerisinde dosyadaki kişi sayısının bine ulaştığı belirtildi.

27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi ama dosya temyiz edilerek Yargıtay'a gitti. 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.

Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.

Dosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi. Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.

