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Çanakkale'de 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:08:47 -
Çanakkale'de 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 20 kilogram sentetik uyuşturucu ile metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki bir evin deposunda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 20 kilogram sentetik uyuşturucu ile 10 paket içinde 1980 kullanımlık metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ş. ve Ş.G. gözaltına alındı.

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