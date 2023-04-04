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Ekonomi Çanakkale’de 15 adet yangın tankeri satın alınacak
Ekonomi

Çanakkale’de 15 adet yangın tankeri satın alınacak

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:06:00 -
Çanakkale’de 15 adet yangın tankeri satın alınacak

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında yatırımlarına hız verdi. OGM bu kapsamda 2500 Litre Kapasiteli 15 Adet yangın tankeri alımı için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıyor.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale 19.04.2023 günü saat 10:00’da Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birim Odası’nda düzenlenecek.  İhaleye konu 2500 Litre Kapasiteli 15 Adet Yangın Tankeri Sözleşme Tarihinden İtibaren 45 gün içinde teslim edilecek.

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