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Tarih Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!
Tarih

Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 14:26:00 -
Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu.

Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçi, makilik alanda eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu gördü.

Çiftçinin durumu haber vermesi üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Gerekli önlemler alındıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığı kontrol edildi.

Top mermilerinin olduğu alanda yürütülen çalışmalarda bir kısmı toprağa gömülü vaziyette 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit edildi.

Çalışmaların kolaylıkla yürütülmesi amacıyla ekiplerce makilik alanda temizlik çalışması da yapıldı.

Top mermilerinin, Osmanlı'nın kullandığı Krupp marka toplara mı Avusturya-Macaristan'dan kasım ayında Gelibolu Yarımadası'na ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmalarla netleştirilecek.

AA

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