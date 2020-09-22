ARDAHAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ardahan'da ziyarete açıldı.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan ve Milli Egemenlik Parkı'nda ziyarete açılan mobil müzeyi gezen Vali Hüseyin Öner, gazetecilere, mobil müzenin Çanakkale ruhunu 81 vilayete taşımayı amaçladığını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, millet için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Öner, "Övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi'nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehrimiz Ardahan'a gelmesinden memnuniyet duyduk. Bu çalışmada başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar da müzeye vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, müzenin yarın da Karslılarla buluşacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçilerin ateşinin ölçülerek alındığı müzede, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etti.