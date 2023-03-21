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Okur Postası Çanakkale ruhu
Okur Postası

Çanakkale ruhu

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Çanakkale ruhu" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 11:06:00 -
Çanakkale ruhu

18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!

Türk Ordusu, bir asır önce Dünya’nın en güçlü ordularını Çanakkale’de dize getirdi. Dünya’nın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek “Çanakkale Geçilmez” sözünü Dünya tarihine yazdıran kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Çanakkale Zaferini kutlamak güzel bir duygu. Ancak bu duyguyu, bu ruhu ve bu muhteşem inancı; önce öğretmenlere, sonra aileden başlayarak, ilkokullara ve diğer eğitim kurumlarında, özel ders olarak verilmesi gerekmektedir. Bu konuda Vehbi Vakkasoğlu gibi, bu alanda uzman olan kişilerin rehberliğinde; mutlaka her Türk gencine, Devlet tarafından turlar düzenlenerek, Çanakkale Şehitliği, yerinde gezdirilip, somut görsellerle anlatılmalıdır.

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