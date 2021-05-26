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Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 74 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:42:00 -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24.ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.

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