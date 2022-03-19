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Gündem Çanakkale Köprüsü solaklara fena battı! Hazımsızlık kokan sözler
Gündem

Çanakkale Köprüsü solaklara fena battı! Hazımsızlık kokan sözler

Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci ve sözde gazeteci Mehmet Tezkan, Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü "gereksiz" ilan ederek akla ziyan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:27:00 - 2022-03-19 14:27:36

 yeniakit.com.tr 

"Yap-İşlet-Devret" modeliyle inşa edilen "1915 Çanakkale Köprüsü" geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Dev projenin hizmete açılması büyük coşkuyla karşılanırken muhalefet kanadından yine hazımsızlık kokan açıklamalar geldi.

CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir rant projesi olduğunu iddia ederek akla ziyan ifadeler kullandı.

"Yoksulluk" edebiyatına başvurarak yapılan dev hizmete karşı çıkan Kahveci, "Ülke yoksulluk zulmü altındayken Çanakkale Köprüsü için her saniye cebimizden 150 TL çıkacak" dedi.

"Bu köprü verimsiz ve gereksiz bir köprü" diyen Kahveci, köprünün yapılmasının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Öte yandan Çanakkale Köprüsü'nü "gereksiz" ilan eden Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci'nin bu sözleri "heykel dikilse daha mı iyiydi?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

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