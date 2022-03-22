Çanakkale Köprüsü, peynir tatlısı yemeye gidenler için mi yapıldı?

YENİ AKİT ANKARA

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü eleştirenlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 160 Milyar Avro. 2021’de Avrupa’ya çıkış yapan tır sayısı 703 bin oldu. Bunu bile anlamaktan aciz müzmin muhalifler, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sadece Çanakkale’ye peynir tatlısı yemeye giden insanlar için yapıldığını zannediyor” ifadelerini kullandı.