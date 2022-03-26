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Ekonomi Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?
Ekonomi

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?

Çanakkale Köprüsü ücretli ne zaman olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açıldı. Vatandaşlar ise köprünün geçiş ücretinin ne kadar olduğunu, ücret ödemesinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:30:00 -
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açıldı. Köprü geçişlerinden bir hafta boyunca ücret alınmadı. 26 Mart Cumartesi gece yarısından itibaren köprü geçiş ücreti alınmaya başladı.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?

Araçlar köprüyü yaklaşık 6 dakikada geçiyor. Küçük araçlar için 200 TL alınıyor. 915 Çanakkale Köprüsü’nden geçmek için minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler ise 50 lira ücret ödüyor. Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272.50 lira ücret ödemiş olacak.

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