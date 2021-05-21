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Yerel

Çanakkale hava durumu Çanakkale’de hava nasıl? Çanakkale haberleri

Çanakkale’de bugün hava nasıl olacak? Çanakkale hava durumu, Çanakkale’de oturan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, başta Çanakkale olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağış beklendiğine dikkat çekildi. Çanakkale’de yağış var mı? Çanakkale hava durumu Çanakkale’de hava nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:23:00 -
Çanakkale hava durumu Çanakkale’de hava nasıl? Çanakkale haberleri

21 Mayıs hava durumu tahminleri. Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde görülecek sağanak yağışlar, gecenin ilerleyen saatlerinde kapsama alanını genişletip, kuvvetini artırarak ve süresi uzayarak devam edecek. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Terkirdağ'da etkili olması tahmin edilen sağanak yağışın 20 ile 40 kilogram arasında olacağı öngörülüyor. Ayrıca, yağışlarla birlikte hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor. Cumartesi gününün ilk saatlerine de sarkması beklenen yağışın Pazar günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale’de bugün hava nasıl olacak?

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale hava durumu 14°C, 19°C

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