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Gündem Çanakkale depreminde korkup balkondan atlayan genç defnedildi!
Gündem

Çanakkale depreminde korkup balkondan atlayan genç defnedildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 18:57:00 - 2024-03-05 19:30:40

Pazartesi gecesi Çanakkale'de yaşanan depremden korkarak 2. kattaki evinin balkonundan atlaması sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Toygar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale merkezli 4,9 şiddetindeki deprem, İstanbul'la birlikte Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te de hissedildi.

Bursa'daki sarsıntıdan korkan 27 yaşındaki İsmail Toygar, panikle 2. kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Toygar yapılan tüm müdahalelere ağmen kurtarılamadı.

Toygar’ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben Mihraplı Camii’nde kılınan namaz sonrası Odunluk Mezarlığı’na defnedildi.

İsmail Toygar’ın olay günü yoğun baş ağrısı şikayetiyle çalıştığı iş yerinden izin aldığı, eve gelerek psikoloji ilaçlarını kullandığı öğrenildi.
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