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Gündem Çanakkale depremi Bilecik'te de hissedildi!
Gündem

Çanakkale depremi Bilecik'te de hissedildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:31:00 -
Çanakkale depremi Bilecik'te de hissedildi!

Çanakkale'de meydana gelen 4,9 şiddetindeki deprem Bilecik'te de hissedildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerin birçoğunda hissedildi.

Sarsıntının Çanakkale'ye 368 km uzaklıktaki Bilecik ilinde de hissedildiği öğrenildi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı aktarıldı.

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