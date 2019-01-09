Çanakkale Boğazı'ndaki gemide yangın çıktı!
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi. Gemide çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.09 Ocak 2019 Çarşamba 00:35
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Çanakkale Boğazı’nda Suluca Gocuk mevkiinde “Qezban” adlı kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör sevk edildi. Geminin Yunanistan’dan Yalova’ya gittiği öğrenildi. Gemide çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
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