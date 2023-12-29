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Yerel Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 10:43:00 -
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda, gemi trafiği, sis kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü, geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı


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