Çanakkale Boğazı’nda alarm! Diğer gemilere uyarı geçildi
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapmakta olan akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldiği, bu nedenle Boğaz’daki diğer gemi kaptanlarının uyarıldığı bildirildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.
Diğer kaptanlar da uyarıldı
Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Yardım talebinde bulunmadı
Ayrıca, Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6" ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi. Yardım talebinde bulunmayan gemi kaptanının arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştığı öğrenildi.