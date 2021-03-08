Çanakkale Biga Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
Mülkiyeti Çanakkale Biga Belediyesi’neait, Şirintepe Mahallesi Şehit Uzm. Onb.Ulaş AÇIKGÖZ Caddesi No:2/1 üzerinde kamusal alanda Kafeterya olarak belirtilen gayrimenkul ile İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 2 adet işyeri ihale şartnamesinde belirtildiği şartlar dahilinde 01/04/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre kiralama İhalelerine ait İhale Şartnameleri hafta içi her gün mesai saatler dahilinde belediyenin Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur. İhale 09.03.2021 tarih ve saat 11.00’de Biga Belediye Başkanlığı’nda gerekleştirilecek.
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