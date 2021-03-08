  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çanakkale Biga Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
Ekonomi

Çanakkale Biga Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Çanakkale Biga Belediyesi’neait, Şirintepe Mahallesi Şehit Uzm. Onb.Ulaş AÇIKGÖZ Caddesi No:2/1 üzerinde kamusal alanda Kafeterya olarak belirtilen gayrimenkul ile İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 2 adet işyeri ihale şartnamesinde belirtildiği şartlar dahilinde 01/04/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:39:00 -
Çanakkale Biga Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre kiralama İhalelerine ait İhale Şartnameleri hafta içi her gün mesai saatler dahilinde belediyenin Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur. İhale 09.03.2021 tarih ve saat 11.00’de Biga Belediye Başkanlığı’nda gerekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahaud..
Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı
Gündem

Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Türkiye'nin 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri, African Business dergisinin Mart 2021 sayısının geniş yer buldu..
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay