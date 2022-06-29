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Gündem Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı
Gündem

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 21:59:00 -
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini saptadı.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 36 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 36 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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