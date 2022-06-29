Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini saptadı.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 36 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 36 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.