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Aktüel

Çanakkale açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:52:33 -
Çanakkale açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Ayvacık sahillerinden Midilli Adası’na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilince Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

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