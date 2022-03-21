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Gündem Can korkusu, PKK’ya nevruz’u unutturdu
Gündem

Can korkusu, PKK’ya nevruz’u unutturdu

HDP ve dağdan gönderdiği teröristler aracılığıyla yıllardır her Nevruz Bayramında kışkırttıkları halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getiren terör örgütü PKK’nın can derdine düşen sözde elebaşları ile teröristleri, bu yıl Nevruz’u unuttu. SİHA’ların korkusundan saklandıkları deliklerden çıkamayan teröristler Kandil ve Metin’a gibi kendi ‘kalelerinde’ bile birkaç kişilik kutlama yapabildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 09:59:00 -
Can korkusu, PKK’ya nevruz’u unutturdu

Göksel Çağlav  Ankara

Güvenlik güçleriyle halkı karşı karşıya getirmek için her fırsatta sokak çağrısı yapan PKK’nın elebaşları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) korkusundan bu yıl saklandıkları deliklerden çıkıp Nevruz’u kutlayamadı. Bahar Bayramı Nevruz’u bahane eden terör örgütü PKK, her yıl olduğu gibi HDP aracılığıyla halkı sokaklarda güvenlik güçleri ile karşı karşıya getirebilmek için yırtınmaya devam ederken, kendileri Kandil ve Metina gibi sözde kaleleri olduğunu iddia ettiği yerlerde Nevruz’u unuttu.

Kandil ve Metina’da bir kaç kişinin yaktığı ateşleri fotoğraflayarak örgütü bir arada tutmaya çalışan terör örgütü PKK’nın can derdine düşen sözde elebaşları ise mağaralarından çıkamadı. 7 gün 24 saat güvenlik güçleri tarafından adım adım takip edilen PKK’nın sözde elebaşları, ansızın yapılabilecek bir operasyondan korunmak için yer altından çıkmayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

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