Can korkusu, PKK’ya nevruz’u unutturdu

Göksel Çağlav Ankara

Güvenlik güçleriyle halkı karşı karşıya getirmek için her fırsatta sokak çağrısı yapan PKK’nın elebaşları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) korkusundan bu yıl saklandıkları deliklerden çıkıp Nevruz’u kutlayamadı. Bahar Bayramı Nevruz’u bahane eden terör örgütü PKK, her yıl olduğu gibi HDP aracılığıyla halkı sokaklarda güvenlik güçleri ile karşı karşıya getirebilmek için yırtınmaya devam ederken, kendileri Kandil ve Metina gibi sözde kaleleri olduğunu iddia ettiği yerlerde Nevruz’u unuttu.

Kandil ve Metina’da bir kaç kişinin yaktığı ateşleri fotoğraflayarak örgütü bir arada tutmaya çalışan terör örgütü PKK’nın can derdine düşen sözde elebaşları ise mağaralarından çıkamadı. 7 gün 24 saat güvenlik güçleri tarafından adım adım takip edilen PKK’nın sözde elebaşları, ansızın yapılabilecek bir operasyondan korunmak için yer altından çıkmayarak hayatta kalmaya çalışıyor.