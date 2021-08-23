27 yaşındaki Can Gönül isimli genç, Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ve anne-babasıyla görüşmek istediğini açıkladı. Bu iddiaların ardından herkes Gökhan Gönül'ün açıklamaları, iddia sahibinin gerçekten kardeşi olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Can Gönül kimdir?

Can Gönül kimdir? Can Gönül, Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?

Hürriyet'te yer alan habere göre Gökhan Gönül henüz 9-10 yaşlarındayken anne ve baba arasında bir kavga çıkıyor. Baba Ahmet Gönül oğulları Gökhan, Volkan ve Hakan'ı yanına alıp Samsun'dan ayrılıyor. Gökhan Gönül bu olayın ardından 20 yaşına kadar annesinden haber alamıyor. Gökhan Gönül ve kardeşleri babası ile babaannesiyle büyüyor. Bu arada çift ayrılırken anne iki aylık hamile olduğunu gizliyor. Bebek dünyaya geliyor ve anne maddi imkansızlıklardan dolayı Can'ı bir yakınına bırakıyor. Söz konusu kişi ise Can'ı iki yaşında yetiştirme yurduna bırakıyor.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra anne ve babasını barıştırmaya çalışmış ve ailecek bu konuda başarılı olmuşlar.

Gökhan Gönül'ün bir kardeşi olduğunu yeni öğrendiği ve yakınlarına "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" dediği ileri sürüldü.