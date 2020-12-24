Can Dündar’a vatana ihanetten 27 yıl hapis

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FETÖ’nün AK Parti hükümetine yönelik en büyük kumpas girişimlerinden biri olan ve Akit’in ihaneti deşifre ettiği MİT Tır’ları davasının medya ayağını yöneten Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ceza yağdı. Vatana ihanetten yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Can Dündar, siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ’den 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İndirim uygulanmadı

Verilen cezada her hangi bir indirime gitmeyen mahkeme Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verdi. Sanığın "duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yurtdışına kaçmış bulunması, halen firari olarak aranmakta olması, yargılama sürecinde sosyal medyada yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla pişmanlık duymadığının anlaşılmasıyla yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin olumlu kanaat oluşmaması" gerekçeleriyle her iki cezada da indirim uygulanmadı.

Türkiye’yi teröre destek veren ülke gibi göstermeye çalıştı

Suç tarihinde suça konu haberlerle örgüt lehine toplumda algı oluşturmaya hem iç kamuoyunda hem de uluslararası alanda Türkiye’yi ‘teröre destek veren ülke’ konumuna düşürmek için yoğun çaba harcayan Dündar'ın uzun süreden beri firari olarak aranmasına rağmen yargılamaya katılmaması gerekçesiyle bir kez daha tutuklanmasına karar verildi. Dündar hakkında daha önceden çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının da aynen devamına hükmeden mahkeme, Can Dündar hakkında daha önceki aşamalarda çıkarılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleriyle bulunduğu ülkeden iadesinin istenilmesine karar verdi.