  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Can Dündar’a vatana ihanetten 27 yıl hapis
Gündem

Can Dündar’a vatana ihanetten 27 yıl hapis

MİT TIR’ları davasında vatana ihanetten yargılanan firari casus Can Dündar, ‘siyasal veya askeri casusluk’ ile ‘FETÖ’den 27 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ve bulunduğu ülkeden iadesi için işlemlerin başlatılmasına karar veren mahkeme, vatan haininin mal varlığına el koyma kararının da devamına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:44:00 -
Can Dündar’a vatana ihanetten 27 yıl hapis

 Haber Merkezi 

FETÖ’nün AK Parti hükümetine yönelik en büyük kumpas girişimlerinden biri olan ve Akit’in ihaneti deşifre ettiği MİT Tır’ları davasının medya ayağını yöneten Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ceza yağdı. Vatana ihanetten yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Can Dündar, siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ’den 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İndirim uygulanmadı

Verilen cezada her hangi bir indirime gitmeyen mahkeme Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verdi. Sanığın "duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yurtdışına kaçmış bulunması, halen firari olarak aranmakta olması, yargılama sürecinde sosyal medyada yayınladığı videolar ve yaptığı paylaşımlarla pişmanlık duymadığının anlaşılmasıyla yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin olumlu kanaat oluşmaması" gerekçeleriyle her iki cezada da indirim uygulanmadı.

Türkiye’yi teröre destek veren ülke gibi göstermeye çalıştı

Suç tarihinde suça konu haberlerle örgüt lehine toplumda algı oluşturmaya hem iç kamuoyunda hem de uluslararası alanda Türkiye’yi ‘teröre destek veren ülke’ konumuna düşürmek için yoğun çaba harcayan Dündar'ın uzun süreden beri firari olarak aranmasına rağmen yargılamaya katılmaması gerekçesiyle bir kez daha tutuklanmasına karar verildi. Dündar hakkında daha önceden çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının da aynen devamına hükmeden mahkeme, Can Dündar hakkında daha önceki aşamalarda çıkarılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleriyle bulunduğu ülkeden iadesinin istenilmesine karar verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir C..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay