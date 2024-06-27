A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son hafta maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Can Azerbaycan'dan da ay-yıldızlı ekibe tam destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman Mehmetçiklerinin, Milli Takım'ın maçını heyecanla takip ettiği anları paylaştı.

O anlarda kahraman askerlerin Cenk Tosun'un attığı gole sevinçle verdikleri tepki kameraya yansıdı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Can Azerbaycan’dan #BizimÇocuklar’a tam destek!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi.

Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ’ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!"