Can Ataklı’nın etekleri fena tutuştu: Hakkımda gizli çalışmalar var!

Solak gazeteci Can Ataklı, “MIT Sızıntısı: Benimle İlgili Gizli Çalışmalar Mı Yürütülüyor?” başlığıyla yayınladığı videoda MİT’in kendisi hakkında gizli çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

Milli ve manevi değerlere hakaret eden, her fırsatta Müslümanları hedef alan provokatör Can Ataklı, bu sefer yayınladığı videoda Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) hedef aldı.

Tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen solak Ataklı, kendisi hakkında gizli çalışmların yürütüldüğünü ifade ederek, “Benimle ilgili bir çalışma yapıldığı bizzat MİT tarafından ya da aracılar tarafından sızdırılıyorsa bu bir facia. Çünkü o zaman bu iş tehdit ve şantaja girer” dedi.