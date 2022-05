Can Ataklı'dan olay itiraf: AK Parti bana böyle baskı yapmadı

Gazeteci Can Ataklı Karadeniz turu sonrası birçok muhalif tarafından yerin dibine sokulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci Nagehan Alçı ile bir araya gelmesini eleştiren Can Ataklı, CHP yandaşı medya kurum ve kuruluşların söz konusu fotoğrafı eleştirmekten korktuğunu söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Can Ataklı, "Ulaştırma Bakanlığı her tarafı donatmış durumda. Her şey Ekrem İmamoğlu’nun elinde ama yapamıyor. Rozetini çıkartıyor. Rozet çıkararak eşitlik sağlanamaz. Hiçbir belediye başkanı kendi il sınırları dışında mitingler toplantılar yapmaz. Ekrem İmamoğlu, Ankara’da büro açtı. Kadro sağladı. Neden bunu yapıyor? Araştırma şirketleri gazladı. Ekrem İmamoğlu’nun egosunun, kibrinin şişmesi budur. Balon patladı. Artık bu adamın İstanbul’a hiçbir şey yapmadığını muhalifler söylemeye başlayacak. İstanbul giderek kötüleşen bir şehir olmaya gidiyor. Artık cumhurbaşkanlığı hayali bitti. İBB’yi elinde nasıl tutacağını düşünmesi lazım. Utanmadan sıkılmadan Abdulkadir Selvi’yi bile çağırırım diyor. İmamoğlu seçimden sonra ilk aradığı isim Nagehan Alçı’dır. İmamoğlu işte orada kaybetti. Bu baskı altında ben de yoruldum. Hem bazı şeyleri söyleyeceksin ama bir güruh saldırıyor. Herkes CHP’nin ve İmamoğlu’nun şerrinden korkuyorlar. Anında AK Parti’den daha sert saldırıyorlar. Patronlara gidiyorlar. İşten at diyorlar. Halk Tv’nin ve KRT’nin hali ortada" ifadelerini kullandı.