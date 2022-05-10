  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aldığın destekler, verdiğin ihaleler, yaptığın atamalar proje olduğunun ispatı Bal gibi de Koç’un adamısın Ekrem!

İşte Konut kredisi 2022 başvuru şartları! 10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli ev kredisi kimlere verilecek?

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma! Tokayev Erdoğan görüşecek

İnceleme bitti, durum vahim! Önce ayar yedi, sonra paranın kaynağını açıklayamadı

BAE prensine yaptığı teklife bak! Miçotakis Türkiye'den rol çalmaya kalktı

AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Sonuçlar paylaşıldı

Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: Birçok ülkede vaka artışları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a telefon

İsviçre'de Türk vatandaşlarına saldıran terör yandaşlarına gözaltı

Prof. Dr. Ali Nesin'den Akit TV'de ezber bozan açıklamalar
Gündem Can Ataklı'dan olay itiraf: AK Parti bana böyle baskı yapmadı
Gündem

Can Ataklı'dan olay itiraf: AK Parti bana böyle baskı yapmadı

CHP yandaşlığıyla bilinen Can Ataklı, partiye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair gündemi uzun süre meşgul edecek itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:23:00 -
Can Ataklı'dan olay itiraf: AK Parti bana böyle baskı yapmadı

Gazeteci Can Ataklı Karadeniz turu sonrası birçok muhalif tarafından yerin dibine sokulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci Nagehan Alçı ile bir araya gelmesini eleştiren Can Ataklı, CHP yandaşı medya kurum ve kuruluşların söz konusu fotoğrafı eleştirmekten korktuğunu söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Can Ataklı, "Ulaştırma Bakanlığı her tarafı donatmış durumda. Her şey Ekrem İmamoğlu’nun elinde ama yapamıyor. Rozetini çıkartıyor. Rozet çıkararak eşitlik sağlanamaz. Hiçbir belediye başkanı kendi il sınırları dışında mitingler toplantılar yapmaz. Ekrem İmamoğlu, Ankara’da büro açtı. Kadro sağladı. Neden bunu yapıyor? Araştırma şirketleri gazladı. Ekrem İmamoğlu’nun egosunun, kibrinin şişmesi budur. Balon patladı. Artık bu adamın İstanbul’a hiçbir şey yapmadığını muhalifler söylemeye başlayacak. İstanbul giderek kötüleşen bir şehir olmaya gidiyor. Artık cumhurbaşkanlığı hayali bitti. İBB’yi elinde nasıl tutacağını düşünmesi lazım. Utanmadan sıkılmadan Abdulkadir Selvi’yi bile çağırırım diyor. İmamoğlu seçimden sonra ilk aradığı isim Nagehan Alçı’dır. İmamoğlu işte orada kaybetti. Bu baskı altında ben de yoruldum. Hem bazı şeyleri söyleyeceksin ama bir güruh saldırıyor. Herkes CHP’nin ve İmamoğlu’nun şerrinden korkuyorlar. Anında AK Parti’den daha sert saldırıyorlar. Patronlara gidiyorlar. İşten at diyorlar. Halk Tv’nin ve KRT’nin hali ortada" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay