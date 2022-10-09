Çamur medyasına boş malzeme verdin mutlu musun? Bülent Arınç yine yaptı yapacağını!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakarların oyunu alabilmek uğruna yaptığı başörtüsü çıkışı son dönemin en çok tartışılan konularından oldu. Kendi mahallesi tarafından da tepki gören Kılıdçaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin hamlesi samimi görülmezken Bülent Arınç konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TV5'te Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir'in sunduğu 4. Güç programına katılan Bülent Arınç, yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomiye ilişkin sözlerini hedefe koyarak kendince tiye aldı.

Saadet Partisi'nin kanalında CHP'ye güzelleme

Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına güzellemede bulunan sunucu, “Ben de 28 Şubat mağduru bir kardeşinizim. Kat sayı problemi yaşadık, kız kardeşim okula gidemedi. AK Parti döneminde imam hatipte müfredat değişikliği ile başı kapalı kız öğrencilerin başının açılması istendi. Bakıyorum bazen uygulamalar, geçmişte tabii ki yanlış adımlar hatalar var. Günümüzde yanlış adım, hata yok mu, CHP bir açılım yapıyor, bu kazanım olmaz mı, buraya evrilemez mi? Başörtüsü meselesinde sadece burada savunup sarılmak yeterli olur mu inancımız kapsamında?” şeklinde bir soru yöneltti.

Bakan Nebati'nin açıklamasını hedef aldı

Arınç bunun üzerine, "Senin sorunu dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Öyle bir yorum yaptın ki bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum. Mustafa Bey sen sosyolojiyi iyi bilen bir arkadaşımızsın." cevabını vererek Bakan Nebati'yi hedef aldı.

AK Parti'ye yaptığı eleştiriler nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından 'övülmeye layık görülen' Arınç'ın cevabı, muhalif medyada malzeme konusu oldu.

İşte onlardan bazıları: