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Gündem Çamur at izi kalsın! Diyanet'i hedef alan Sözcü yine duvara tosladı
Gündem

Çamur at izi kalsın! Diyanet'i hedef alan Sözcü yine duvara tosladı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 22:07:00 -
Çamur at izi kalsın! Diyanet'i hedef alan Sözcü yine duvara tosladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü'nün ortaya attığı "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlıklı haberi, gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladı.

Patronu firarda olan ve yabancı ortaklar tarafından sübvanse edilen Sözcü, iftira ve karalama haberlerine doymuyor. Mustafa Kemal üzerinden nemalanan ve dindarlara olan nefretini Diyanet'e attığı iftiralarla 'süsleyen' Sözcü, "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlıklı yalan bir habere imza attı.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, yemekhanede personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi.

Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143,69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143,69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."
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