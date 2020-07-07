Çamoluk şeker kuru fasulyesinde rekolte beklentisi 100 ton

Giresun'un Çamoluk ilçesine özgü şeker kuru fasulyesinde rekoltenin bu yıl 100 tonu bulması bekleniyor.

Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli şeker kuru fasulyesinin hasadına gelecek ay başlanılacağını belirtti.

İki yıl önce kuru fasulyenin coğrafi işaret aldığını ifade eden Tatar, ilçede üretim sahasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra organik yetiştiriciliğinin gelişmesi için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yörede 235 hektar doğal üretim sahası oluşturulduğunu anlatan Tatar, "Çiftçilerimizden yoğun talep almaktayız. Bu yıl 50 ton organik kuru fasulye hasadı yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilçede fasulye üretimini tamamen organik şekilde gerçekleştirmek." dedi.

Tatar, bu yıl 100 ton ürün beklentilerinin bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 50 ton ürün hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl hedefimiz ise bu rakamı 2 katına çıkartmak." diye konuştu.