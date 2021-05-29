Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakası damga vurdu

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi birçok isim sahneye çıktı.

Makas sayısı yetmedi

Kurdele kesmek üzere bir araya gelen bakanlar ve üst düzey yetkililere makas yetmedi. Durumu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Herhalde makas yok galiba." sözlerinin ardından Bakan Mustafa Varank, makasın yetmediğini belirtti.

"Parmaklarınla kesiver"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülümseten bir cevap vererek, "Nurettin Bey sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiver." dedi.