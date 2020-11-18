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Ekonomi Çamlıca Kulesi ile “İstanbul’a simge, yayınlara kalite” geldi
Ekonomi

Çamlıca Kulesi ile “İstanbul’a simge, yayınlara kalite” geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca’da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:24:00 -
Çamlıca Kulesi ile “İstanbul’a simge, yayınlara kalite” geldi

Karaismailoğlu, İstanbul Küçük Çamlıca’daki inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi’ne ilişkin detayları anlattı. 369 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi’nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, “Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu.” diye konuştu. İstanbul’un yanı sıra Çanakkale’de de Çamlıca’daki gibi bir proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, “Orada da radyoları tek kulede topluyoruz” dedi. Kulenin televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının yanında İstanbul’a simgesel bir katkısı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Tabii kulede bir seyir terası ve seyir restoranı da var. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul’a simgesel bir katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

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