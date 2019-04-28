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Çamlıca Camii'nde mahşeri kalabalık!

Büyük Çamlıca Camii’nde tarihi bir kalabalık yaşandı. İstanbul İl Müftülüğü’nce düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti. Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu.

28 Nisan 2019 Pazar 09:06
Çamlıca Camii'nde mahşeri kalabalık!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazında binlerce genci Büyük Çamlıca Camii’nde buluşturdu.

Türkiye’nin en büyük camisi olma özelliğine sahip olan dev kompleks, sabah namazına akın eden gençler ve her yaştan vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu.



Sabah namazını eda etmek isteyen vatandaşların yer bulmakta zorlanması üzerine sık sık anonslarla yer açıldı. Cami içine ve iç avluya sığmayan cemaat, dış avluda namaza durdu. Camideki tarihi kalabalık, havadan da görüntülendi.

“Gençlerimizle sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’nde buluşuyoruz” şeklinde duyurulan etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Namaz sonunda Prof. Dr. Erbaş vatandaşlara hitaben konuşma yaptı. 

 

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:06
  1. İstanbul
  2. çamlıca
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • ali ali 12 dk önce
    mitingmi var orada
  • seyfiseyfi13 dk önce
    karamollaoğluna inat
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu14 dk önce
    Gördün şimdi Camiyi nasıl Sabah Namazına gelmişler demek ki sen Dinimi ve Türklüğünü unutmuşsun İngiliz Karamollaoğlu,,her halde yerini garantiye almışsın zamanı geldiğinde Londraya gidersin nasıl olursa ikinci Batanın orası,,Vesselam..
  • HazerfenHazerfen16 dk önce
    İç huzuru mabedin devasalığı ve ordaki kalabalığın çokluğu sağlıyorsa her yere yapılsın gösteriş ve övünme temeli olan mabedler artık her yerde var. İsraftan bahset hutbede ama minber milyar liralara yapılsın tevazudan bahset ama cemaatinde olmayan şatafatla hizmet et.zinaya yaklaşmayın ayetini okun ama başbaşa halvet kapısını sonuna kadar açın.Altadan bizden değildir hadisini okuyun ama fazifeyi geri planda tutup üç kağıt yaparak ticaretle uğraşın. Yarışın ibadette yarışın süleymaniye ile yarışın yarışın yarışın allah yarıştırmaya gönderdide birinci olana cennet ikinci olana cehennem vaat etti. Allah kıldığınız namaza değil güzel ahlakınıza samimiyetinize bakmıyacak yaptığınız mabetlere bakacak.
  • FeridunFeridun20 dk önce
    Kıskananlar utansın ve çatlasın
  • nknk29 dk önce
    temel başkanın sayesinde
  • Ahmet demirci Ahmet demirci 35 dk önce
    Çok üzülerekyazıyorum FakatTemel krmlğ bi baksın bekliyoruz el öpmesini.
  • HIRSIZLIK DARBE OLUYOR DA PATATES-SOĞAN-DARBESİ NİYE OLMASINHIRSIZLIK DARBE OLUYOR DA PATATES-SOĞAN-DARBESİ NİYE OLMASIN39 dk önce
    nerden geldiler maşerete görünmüyor

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