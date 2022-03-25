Camiye sığınan Ukraynalılar Müslüman oldu

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya’nın bombardımanından kurtulmak için Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla bölgeden getirilen Türk vatandaşları Edirne’deki sınır kapılarından yurda giriş yapmaya başladı.

Aralarında Mariupol’den tahliye edilenlerin de olduğu 40 kişiyi taşıyan otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Burada işlemleri yapılan Türk vatandaşları İstanbul'a hareket etti.

“10 kişiye yakın kişi Müslüman oldu"

Camiye sığınanlar arasında bulunan Kemal Akbulut, Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla 15 gün hiç evden çıkmadıklarını söyledi.

Bir gecede 120'den fazla bomba atıldığını söyleyen Akbulut, “Evler bombalandığı için camilerde toplandık. Herkes elinde ne varsa camiye getirdi. 3 gün boyunca orada yemek yaptık, yedik.” diye konuştu.

Akbulut, “Camide 60-70 civarında her milletten insan vardı. Benim gözümün önünde hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu. 10 kişiye yakın kişi Müslüman oldu. Gerçekten çok etkilendik.” dedi.