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Gündem Camiye saygınız yoksa ölünüzü niye getiriyorsunuz? Genco Erkal’ın cenaze merasimi değil sanki konser
Gündem

Camiye saygınız yoksa ölünüzü niye getiriyorsunuz? Genco Erkal’ın cenaze merasimi değil sanki konser

Yeniakit Publisher
2024-08-06 11:56:00 -

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk ve İslam düşmanı, sermaye yalakası Genco Erkal’ın cenazesinde, imam helallik alırken grubun içindeki bazı kişiler konser alanıymış gibi ölüyü alkışladı. Alkışlayanlar arasında CHP'nin HDP kontenjanından aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de vardı. Saygı ve sessizlik içinde geçmesi gereken anlar resmen konser anı gibi kameralara yansıdı.

Müslümanların ibadetini çirkin sözlerle hedef alarak Müslümanlara hakaret eden, İslam karşıtı Genco Erkal geçtiğimiz günlerde öldü. Genco Erkal'ın cenaze töreninde yaşananlar ise sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İmam helallik alırken grubun içindeki bazı kişilerin alkışlaması, cenaze törenlerinin geleneksel sessizlik ve saygı atmosferine aykırı bir davranış olarak değerlendirildi.

Kandil’in adayı da oradaydı

Özellikle, alkışlayanlar arasında CHP'nin HDP kontenjanından aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunması, siyasi ve toplumsal tepkileri artırdı. Cenaze merasiminin adeta bir konser havasına dönüşmesi ise “Camiye saygınız yoksa ölünüzü niye getiriyorsunuz?” yorumlarına neden oldu.

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