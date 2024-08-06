Camiye saygınız yoksa ölünüzü niye getiriyorsunuz? Genco Erkal’ın cenaze merasimi değil sanki konser

Müslümanların ibadetini çirkin sözlerle hedef alarak Müslümanlara hakaret eden, İslam karşıtı Genco Erkal geçtiğimiz günlerde öldü. Genco Erkal'ın cenaze töreninde yaşananlar ise sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İmam helallik alırken grubun içindeki bazı kişilerin alkışlaması, cenaze törenlerinin geleneksel sessizlik ve saygı atmosferine aykırı bir davranış olarak değerlendirildi.

Kandil’in adayı da oradaydı

Özellikle, alkışlayanlar arasında CHP'nin HDP kontenjanından aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunması, siyasi ve toplumsal tepkileri artırdı. Cenaze merasiminin adeta bir konser havasına dönüşmesi ise “Camiye saygınız yoksa ölünüzü niye getiriyorsunuz?” yorumlarına neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO