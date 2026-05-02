Camiye ibadet için değil hırsızlık için girdi! Mübarek cami çatısı altında pes dedirten hırsızlık!
İstanbul Sultangazi'de manevi huzurun adresi olan bir cami, bu kez ne yazık ki bir hırsızlık olayına sahne oldu. İbadethaneye gelen vatandaşların ayakkabılarını hedef alan şahıs, uyguladığı yöntemle "bu kadarına da pes" dedirtti.
İstanbul Sultangazi'de bir camiye giren hırsız, beğendiği ayakkabıyı raftan alıp montunun içine saklayarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, çarşamba günü saat 21.50 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cerrahi maske takan ve elinde mont bulunan bir kişi camiye girdi. Bir süre içeride vakit geçiren şahıs, ardından ayakkabıların bulunduğu rafa yöneldi. Gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı montunun içine saklayan şüpheli, daha sonra camiden çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları cami içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.