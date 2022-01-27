Camiye giren hırsızların çaldıkları şok etti!

Olay, dün gece Batman merkez 19 Mayıs Mahallesi Enbiya Camii'nde yaşandı. Camiye giren hırsızlar caminin iki elektrik süpürgesi, 3 UFO ısıtıcısı, zaman ayarlı ezan saati ve bütün ses sistemini çalarak camiye yaklaşık 40 bin lira zarar verdiği belirtildi.

Yaşanan hırsızlık olayında hayretler içerine girdiklerini belirten cami cemaati, hırsızların camiye büyük zarar verdiğini belirterek hırsızların en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Hırsızların caminin birçok eşyasıyla birlikte ses sistemini de bozduklarını belirten cami cemaati, yetkililerden hırsızların yakalanmasıyla birlikte cami cihazlarının da bulunup kendilerine teslim edilmesi istedi.

"Hırsızlar camiye 40 bin lira zarar verdi"

Selman Çetiz

Hırsızların camiye 40 bin lira değerinde zarar verdiğini ifade eden cami cemaatinden Selman Çetiz, "Hırsızlık olayının tam olarak saat kaçta olduğunu bilmiyoruz. Cami cemaati yatsı namazını kıldıktan sonra kapıyı kilitleyip gitmişler. Cami imamı ve cemaat sabah namazına geldiklerinde camiye hırsız girdiğini ve birçok eşyanın çalındığını fark ediyorlar. Caminin 3 tane UFO ısıtıcısını, bir tanesi 10 bin lira civarında olan iki tane elektrikli süpürge makinasını, caminin tüm ses sistemini ve ezan programını ayarlayan saatini çalmışlar. Hırsızlar camiye yaklaşık 40 bin lira zarar vermişler. Yetkililerden ricamız camimizin çalınan eşyalarını bulunmaları ve hırsızları yakalayıp en ağır şekilde cezalandırmalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Allah'ın evinde hırsızlık yaşanması çok zorumuza gidiyor"

Mehmet Yaman

Allah'ın evi olan camilerde bu tür hırsızlık olaylarının yaşanmasına çok üzüldüklerini ifade eden cami cemaatinden bir diğer vatandaş Mehmet Yaman, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve çalınan eşyaların camiye teslim edilmesini istedi.

Yaman, "Sabah namazında camiye geldiğimizde camide birçok şeyin çalındığını gördük. Hatta cami içerisinde kullanılan bütün eşyaları çalmışlar. Bu tür hırsızlık olaylarının özellikle camilerde yaşanmaması gerekirdi. Allah'ın evinde hırsızlık yaşanması çok zorumuza gidiyor. Cami ve cemaat bu olay karşısında çok mağdur duruma düştü. Camide hırsızlık yapanlara en ağır cezalar verilmesi gerekir ki bir daha böyle bir olaya teşebbüs etmesinler. Cami cemaatinin durumu olmadığı için bir daha bu kadar malzemeyi alacak imkanı yok. Yetkililerden hırsızların en kısa sürede yakalayıp çalınan cami malzemelerinin bize teslim etmelerini istiyoruz." dedi.

"Hırsızlar camimizde bir şey bırakmamışlar"

Tahir Aksoy

40 yıldır yaşadığı mahallede camide böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasına hayret ettiklerini belirten Tahir Aksoy, "68 yaşındayım 40 yıldır bu mahalledeyim camide böyle bir hırsızlık olayını ilk kez görüyorum. Hırsızlar camimizde bir şey bırakmamışlar. Caminin bütün elektronik eşya ve cihazlarını çalmışlar. Bu hırsıların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Cami cemaati olarak camide çalınan eşyaların da bulunup bize teslim edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu. (İLKHA)