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Dünya Camiye alçak saldırı: Duvarına gamalı haç çizildi
Dünya

Camiye alçak saldırı: Duvarına gamalı haç çizildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 08:20:00 -
Camiye alçak saldırı: Duvarına gamalı haç çizildi

Fransa'nın Montauban kentinde yapımı devam eden caminin duvarına gamalı haç çizildi.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Montauban'da inşaat halindeki caminin duvarına ırkçı ifadeler yazıldı, gamalı haçlar çizildi.

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CFCM'nin paylaştığı fotoğraflarda cami duvarında "Evinize dönün pis Araplar" yazısı görülüyor.

Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.

Montauban Belediye Başkanı Brigitte Bareges, camiye yönelik saldırıyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dayanılmaz yazıları en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bareges, belediye ekiplerinin yazıları sildiğini belirtti.
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