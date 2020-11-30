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Gündem Camilere göz diken İmamoğlu'nun çok konuşulan videosu
Gündem

Camilere göz diken İmamoğlu'nun çok konuşulan videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce camilerdeki ibadetlere yönelik tedbirlerin getirilmesi amacıyla çağrı yaptığı video tekrar gündeme geldi. İstanbulluların çağrısına rağmen toplu ulaşımda tedbir almayan İmamoğlu'na sosyal medya kullanıcıları bu çağrısını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:29:00 - 2020-11-30 20:36:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce katıldığı canlı yayında camilerde yapılan ibadetlerin koronavirüsü arttırdığını söyleyerek önlem alınması için çağrıda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o dönemde yaptığı açıklamalar bugün İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan kalabalıklarla tekrar hatırlatıldı.

İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce katıldığı bir canlı yayında İstanbul müftüsüne ve valisine çağrı yaparak camilerde tedbir alınması gerektiğini söylemişti. Ancak  İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan kalabalık için İBB herhangi bir adım atmadı.

Metrobüs, otobüslerde yaşanan yoğunlukla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar çağrı çok defa çağrı yaptı.

Sefer sayılarını azalttı

CHP yönetimi ise toplu ulaşımdaki kalabalığa tedbir almak yerine sefer sayılarını azaltmaya gitti. İmamoğlu'na tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları bu video ile İmamoğlu'nun iki yüzlülüğünü tekrar gün yüzüne çıkardı.

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