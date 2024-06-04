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Gündem Camilerde yüce Kur'an'a saldıran alçak yakalandı! Gözaltındaki rahatlığı tepki çekti
Gündem

Camilerde yüce Kur'an'a saldıran alçak yakalandı! Gözaltındaki rahatlığı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-04 21:50:00 -
Camilerde yüce Kur'an'a saldıran alçak yakalandı! Gözaltındaki rahatlığı tepki çekti

Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek yüce Kur'an'a saldıran zanlı yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'nde ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bulunan Reşadiye Camii'nde içeri giren bir zanlı yüce Kur'an'ı yırtarak zarar verdi.

Saldırının ardından ihbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlı Muhammed Enes S.'yi cami çıkışında yakaladı.

Cezaevine gönderildi!

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki Muhammed Enes S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Alkollüydüm, pişmanım'

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Enes S.'nin savcılık ifadesinde “Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım” dediği öğrenildi.
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