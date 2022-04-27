Camilerde Müslümanlara yönelik sistematik katliam: En az 20 ölü!

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde bir camide namaz kılan Müslümanlar silahlı milislerce hedef alındı.

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde bir camide namaz kılan Müslümanlar silahlı milislerce hedef alındı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz gün Amhara'daki Gondar şehrinde bir camideki Müslümanlar saldırıya uğradı.

Bir camide namaz kılan Müslümanlardan en az 20'sinin öldürüldüğü belirtildi.

Fano isimli Amhara milis grup, şehirde Müslümanlara yönelik saldırılarına devam etti. Birçok evin ve caminin hedef alındığı, çok sayıda Müslümanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırıların sürdüğü şehirde Müslümanlar da sokaklara döküldü.

Müslümanlara yönelik katliamlar protesto edilirken, Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi de açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Amhara bölgesindeki Gondar'daki camilerde planlı bir katliam en az 21 Müslümanın ölümüne neden oldu. Kuranlar yakıldı, camiler hasar gördü ve bazı kadınlara kimliği belirsiz silahlı kişilerce tecavüz edildi." ifadeleri yer aldı.

Bölgede gerilim devam ediyor.

Kaynak: Mepa News