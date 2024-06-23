Camiler çocuklarla güzel

Sebahattin Ayan İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl okulların kapanmasıyla başlayan yaz Kur’an kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Cami ve Kur’an kurslarının manevi atmosferinde gerçekleştirilecek etkinliklerle neşeli ve eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar; yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri daha fazla kuşanıyor. İyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, helalle haramı, günahla sevabı birbirinden daha iyi ayırabilecek bilgiler edinirken kayıtlar 10 Temmuz’a kadar sürecek.

Konuyla ilgili akit’e konuşan eğitimci ve ilahiyatçılar, ‘günümüzün getirdiği teknolojik bağımlılık başta olmak üzere diğer her türlü ahlaksızlık ve sorunlardan korunmanın en iyi yolu yaz Kur’an Kursları olduğuna dikkat çekti.

Çocuklarımızın tertemiz gönüllerine hitap ediyoruz

Akit’e konuşan Çiftlik Demircan Camii İmam Hatibi Vahdettin Güzel, Yaz Kur’an kurslarıyla Yüce Allah’ın kelamının ve camilerin hayatın merkezine konulduğunu söyledi. Güzel, şu değerlendirmelerde bulundu “Geleceğimizin teminatı olarak yavrularımızın, gençlerimizin cami hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yıl kurslarımız 1 temmuzda başlayacak ve 7 hafta boyunca devam edecek. 6 yaşından büyük bütün gençlerimize kapımız açık. Çocukların televizyon, telefon, tablet ve bilgisayara bağımlı olma riskiyle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, sosyalleşme için en uygun ve güvenilir yerler cami kuran kurslarımız. Cami Kur’an Kurslarımız hayatımızı büyük oranda etkiliyor. Günümüzde cami cemaatlerimize katılanların çoğu yaz Kur’an kurslarında öğrendikleri bilgilerle ibadetlerini yerine getiriyor. Bizler geleceğin nesilleri gençlerimize yaz kurslarında, Kur’an-ı Kerim, itikat, Siyer ve ibadet derslerinin yanı sıra sportif faaliyetler de veriyoruz. Biz çocuklarımızın tertemiz gönüllerine hitap ediyoruz. Onlar bizim gözbebeğimiz. Biz eğer gençlerimize sahip çıkarsak hem aileleri hem de toplum için büyük bir iyilik yapmış olacağız. Çünkü insanları ancak yanlışlardan, haramlardan ve ahlaksızlıklardan polis ve güvenlik güçlerinin korkusuyla değil de Allah korkusu, cennet sevgisi ve dini eğitimlerle koruyabilirsiniz.”

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Geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyız

“Kurslarımızda ahlaklı bir nesil nasıl yetiştirilir hepsini göstermeye gayret ediyoruz. Evvela yüze kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, peygamberlerin hayatları, nasıl ibadet edecekleri, günlük hayatta nasıl davranacakları şeklinde derslerimizi veriyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra sportif faaliyetlerle sıkılmalarını önlüyor ve camii sevgisini aşılamaya gayret gösteriyoruz. Camilerdeki eğitimlerin yanında bulunduğumuz yerlerdeki güzellikleri de gösteriyoruz. Müze ve ören yerleri gezileri, ecdad yadigarı camileri gezdirerek de geçmişimizi de tanıtıyoruz. Camilerde verilen eğitimler geçmişle gelecek arasında bir bağlantı kuruyor. Eğlenceli bir bilgi yarışmaları da düzenliyoruz. Hiç kimsenin kaybetmediği bir mücadele olan yarışların sonunda öğrencilerimize hediyeler takdim ediyoruz. Kurslarımıza katılan çocuklarımız camilerden ayrılmak istemiyor.”